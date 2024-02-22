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В Минобороны показали места самых жестких боев в Авдеевке

Минобороны: наиболее ожесточенные бои в Авдеевке проходили в районе ЖД-вокзала
22 февраля 2024, 06:06
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российские солдаты из мотострелковой бригады Центрального военного округа вели наиболее ожесточенные бои с украинскими силами в районе железнодорожного вокзала в Авдеевке, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны.
При продвижении от центра города вооруженные силы РФ сталкивались с сопротивлением противника сразу с нескольких направлений.

«55-я гвардейская бригада имела задачу проникнуть вглубь и продвигаться к центру города. Штурмовые группы осуществляли наступление с различных направлений. Почти в каждом доме были обнаружены огневые точки противника», — сообщили в Минобороны РФ.

Военное ведомство также отметило, что украинская техника была скрыта среди зданий почти по всему городу. Вооруженные силы Украины также использовали подвальные помещения жилых домов в качестве складов, где хранились минометные мины, гранатометы и другое западное вооружение. Эти находки подтверждают участие иностранных наемников на стороне украинских сил в боях за Авдеевку, подчеркнули в Минобороны РФ.

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В Германии подняли вопрос о передаче Киеву украинских призывников
В бундестаге ФРГ подняли вопрос о передаче Киеву украинских призывников
22 февраля 2024, 06:48

Фото: iStock/Olena_Z

Член бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Беатрис фон Шторх обратилась к правительству Германии с вопросом о возможности передачи украинских мужчин призывного возраста в Киев. Это стало известно из парламентского запроса, направленного депутатом в немецкий кабмин, пишет «Лента.ру».
«Существуют ли какие-либо препятствия, по мнению федерального правительства, для передачи Украине украинских мужчин призывного возраста, которые прибыли в Федеративную Республику Германия после начала войны на Украине, и исключает ли федеральное правительство такую передачу Украине в будущем?» — спросила фон Шторх.
На данный вопрос парламентария ответил парламентский статс-секретарь Минюста ФРГ Бенджамин Штрассер. Он пояснил, что правовая основа для таких решений заключается в Европейской конвенции о выдаче и Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Штрассер также подчеркнул необходимость учитывать решение Федерального суда Германии, согласно которому основное право на отказ от военной службы с оружием является основанием для недопустимости экстрадиции, если это приведет к тому, что преследуемое лицо будет призвано на военную службу.

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В Минобороны подтвердили службу наемных солдат в рядах украинской армии
МО: в Авдееве обнаружили улики, подтверждающие участие наемников США и ЕС в ВСУ
22 февраля 2024, 05:57

Фото: iStock/breakermaximus

Улики, обнаруженные российскими войсками в городе Авдеевка Донецкой народной республики (ДНР), доказывают участие наемников из США, Канады и стран Европейского союза в боевых действиях на Украине. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию Министерства обороны России.
По данным военной группы «Центр», бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время бегства оставили большое количество улик, доказывающих участие наемников из США, Канады и стран ЕС в украинских военных подразделениях.

Техника и оружие, спрятанные в жилых кварталах, были в основном иностранного происхождения, рассказали бойцы.

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Су-25 поразили «опорники» ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские Су-25 поразили «опорники» ВСУ на Краснолиманском направлении
22 февраля 2024, 05:31

Фото: iStock/VanderWolf-Images

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили в четверг, что российские штурмовики Су-25 нанесли удары по опорным пунктам и скоплениям живой силы Вооруженных Сил Украины на краснолиманском направлении.
В сообщении говорится, что экипажи штурмовиков использовали неуправляемые авиационные ракеты (НАР) С-13 и выполнили кабрирование на предельно низкой высоте в 25 метров. По данным передового авиационного наводчика (ПАН), все цели были успешно поражены.

Полет прошел в обычном режиме. После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей (ЛТЦ) и вернулись на базу.

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В США предупредили, что оружие ВСУ рискует попасть на черный рынок
Центр Стимсона: отправленные Украине боеприпасы рискуют оказаться на черном рынке
22 февраля 2024, 02:29

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

Сотни тысяч артиллерийских снарядов, включая кассетные боеприпасы, переданные Киеву, рискуют оказаться на черном рынке. Об этом говорится в докладе американского аналитического центра Стимсона, сообщает РИА Новости.
По словам специалистов, на Украине находятся тонны неразорвавшихся боеприпасов.

«Они могут быть легко перепрофилированы для непредусмотренного использования противозаконными элементами», – уведомили в центре.

Между тем, оружие, поставляемое Вооруженным силам Украины (ВСУ), имеет большой срок годности, который может значительно превысить продолжительность текущего конфликта.

Авторы доклада подчеркнули, что «существуют множество примеров» резкого увеличения потока нелегального оружия после окончания военных действий.

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#вооружение
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На Украине допустили серию отступлений
Бывший депутат Рады Килинкаров: в ближайшее время грядет серия отступлений ВСУ
22 февраля 2024, 01:38

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Президент Украины Владимир Зеленский взял под контроль армию и принимает решения, руководствуясь политическими мотивами, а не военной ситуацией, поэтому в будущем украинские войска будут часто отступать, заявил бывший депутат Верховной Рады Украины и политолог Спиридон Килинкаров в беседе с «URA.RU».
«Авдеевка – не последнее поражение. Я думаю, что в ближайшее время грядет целая серия отступлений Украины. Все это будет в поле ответственности верховного главнокомандующего», – отметил Спиридон Килинкаров.

По мнению бывшего депутата Рады, политики, политики непосредственно входят в поле военных действий и сами управляют всем процессом.

«Это ничем хорошим закончиться не может, потому что, во-первых, они не специалисты в военном деле, а во-вторых, у них всегда будет доминировать политическая составляющая над военной», – заявил он.
Политолог добавил, что Зеленский проигнорирует предложение военных, так как политическое руководство абсолютно доминирует над военным.

«Все делается только по политическим мотивам, которые нужны Зеленскому. Как вы сами понимаете, все это достигается ценой жизней украинских солдат», – сказал он.

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#спецоперация
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В России заявили, что отступление ВСУ из Авдеевки было плохо организовано
WP: отступление украинских сил из Авдеевки было плохо организовано
22 февраля 2024, 00:57

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Отступление украинских военных из Авдеевки под Донецком было организовано неудачно, пишет The Washington Post (WP). Часть военнослужащих не успела покинуть город до того, как он перешел под контроль Вооруженных сил Российской Федерации.
Источники, опрошенные WP, утверждают, что десятки бойцов украинских Вооруженных сил застряли в российском тылу. По некоторым данным, их количество может достигать 1000 человек, но американские чиновники считают эту информацию преувеличенной. Согласно другим данным, от 25 до 100 украинцев оказались в плену.

Представитель 110-й бригады Украины сообщил, что действия российских вооруженных сил препятствовали эвакуации тяжелораненых и погибших среди украинских военнослужащих. Он также отметил, что военнослужащие этой бригады были измотаны из-за отсутствия ротации в течение почти двух лет.

Командир взвода из 53-й бригады рассказал, что его батальон успел покинуть Авдеевку, но другие оказались «застрявшими» после вторжения российских войск. Он отметил плохую организацию отступления и добавил, что потеря города негативно повлияла на мораль его солдат.

Командир 2-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады назвал бои в Авдеевке, вероятно, самыми тяжелыми за все время конфликта. Он сообщил, что его подчиненные не спали девять дней.
Город Авдеевка находится менее чем в 10 км к северу от Донецка.

В ночь на 17 февраля главком Вооруженных сил Украины объявил о выводе войск из Авдеевки и переходе к обороне на более выгодных позициях. Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что решение оставить город было принято с целью сохранения жизней.

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В ВСУ установили лимит выстрелов из-за дефицита боеприпасов
The Guardian: ВСУ ограничили стрельбу до 10 выстрелов в день из-за нехватки боеприпасов
22 февраля 2024, 00:55

Фото: iStock/Olena_Z

Газета The Guardian сообщила, что вооруженные силы Украины ввели ограничение на количество выстрелов в день из-за нехватки боеприпасов.
Издание цитирует разговор с бойцом ВСУ с позывным «Титушко», в котором солдат рассказал о проблемах в зоне конфликта. Он отметил, что если в ноябре ВСУ могли выпустить 300 снарядов в день, то сейчас лимит составляет 10 снарядов в день.

Британское издание отмечает, что занятие Авдеевки российскими войсками – еще один признак того, что третий год конфликта может стать для Украины самым нестабильным периодом.

«Настроение сильно отличается от того, что было год назад, когда среди ужаса украинцы оставались воодушевленными и с нетерпением ждали скорейшего возвращения всех территорий», – подчеркнул автор.

По мнению издания, мобилизация не пользуется популярностью в украинском обществе. Как отметил киевский политолог Владимир Фесенко, «полную победу – включая возвращение Крыма – трудно представить в ближайшем будущем».

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#армия
#военные
#всу
#украина
#борьба
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Появились свежие данные о ситуации в Крынках
Сальдо: ВС РФ продолжают зачищать Крынки от ВСУ
21 февраля 2024, 20:48

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Российские военные продолжают зачищать село Крынки на левобережье Херсонской области от оставшихся небольших групп ВСУ. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«Главным событием на фронте в Херсонской области в минувшие сутки стало установление контроля наших войск над н.п. Крынки на левом берегу Днепра. Сегодня продолжается зачистка отдельных мелких групп противника в развалинах жилой застройки и «зелёнке» по окраинам села», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он отметил, что российские военные ликвидировали основные силы ВСУ и теперь могут применять бронированную технику в уличных боях с минимальными рисками ее поражения.

Таким образом, за минувшие сутки ВСУ лишились в Крынках 165 бойцов, танка, боевых бронированных машин, миномётов и другой военной техники.

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#военные
#всу
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На Украине статью NYT о числе пленных ВСУ в Авдеевке назвали пропагандой РФ
21 февраля 2024, 20:30

Фото: iStock/Sinenkiy

Статья американской газеты New York Times, в которой говорится, что в плен к ВС РФ в Авдеевке попало до тысячи украинских военных, является российской пропагандой. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой в эфире телеканала «Рада».
«Те источники, на которые они (New York Times. — ред.) ссылаются, совершенно несостоятельны, потому что нет таких людей. Да, мы говорим, что пленные есть, но их число ни в коем случае не исчисляется сотнями», - заявил Лиховой.

По его словам, статья является российской пропагандой и дезинформацией. Украинец также обвинил Россию в использовании фейков, которые распространяют авторитетные мировые СМИ.

Напомним, ранее газета New York Times выпустила статью, в которой говорилось, что при взятии Авдеевки армия Россия пленила порядка 850 украинских военных.

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