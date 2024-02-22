В Минобороны показали места самых жестких боев в Авдеевке

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Российские солдаты из мотострелковой бригады Центрального военного округа вели наиболее ожесточенные бои с украинскими силами в районе железнодорожного вокзала в Авдеевке, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны.
При продвижении от центра города вооруженные силы РФ сталкивались с сопротивлением противника сразу с нескольких направлений.
Военное ведомство также отметило, что украинская техника была скрыта среди зданий почти по всему городу. Вооруженные силы Украины также использовали подвальные помещения жилых домов в качестве складов, где хранились минометные мины, гранатометы и другое западное вооружение. Эти находки подтверждают участие иностранных наемников на стороне украинских сил в боях за Авдеевку, подчеркнули в Минобороны РФ.
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«55-я гвардейская бригада имела задачу проникнуть вглубь и продвигаться к центру города. Штурмовые группы осуществляли наступление с различных направлений. Почти в каждом доме были обнаружены огневые точки противника», — сообщили в Минобороны РФ.
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Артем Кузьмин