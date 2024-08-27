В Минобороны предоставили свежие данные о ходе СВО

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Удар по украинским аэродромам нанесли ночью российские войска, доложили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве отметили, что для атаки использовались ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотники.
«…Все назначенные цели поражены», — пояснили в МО РФ.Там добавили, что бойцы ВС РФ поразили противника и его технику в 142 районах. В частности, силами противовоздушной обороны сбиты ракеты «Точка-У», дрон и управляемые авиабомбы Hammer.
Спецоперация России по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Боевики ВСУ атакуют и пытаются прорваться через приграничные территории РФ.
Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отмечал, что вести переговоры с Киевом после нападения на Курскую область, недопустимо.
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