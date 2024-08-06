ВСУ атаковали Курскую область ракетами и дронами

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Курская область оказалась под атакой украинских дронов и ракет, обстановка в регионе по-прежнему сложная. Такое заявление сделал врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«Сегодня область подверглась массированной атаке и беспилотных летательных аппаратов, ракет. Обстановка продолжает оставаться сложной… — верьте только официальным источникам», — сообщил Смирнов.
Он также призвал местных жителей соблюдать все правила безопасности и доверять только официальным источникам информации. По словам Смирнова, идёт вброс фейковой информации.
Ранее Смирнов сообщал, что украинские войска попытались прорваться через государственную границу в Суджанском и Кореневском районах Курской области, все они пресечены силовиками.
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Элина Позднякова