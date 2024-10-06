В Минобороны раскрыли назначение мотоциклов в зоне проведения СВО

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Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) активно используют мотоциклы для участия в штурмах, а также для доставки боеприпасов и продовольствия на опорные пункты. О целях такого использования мотоциклов рассказала в Telegram-канале пресс-служба Министерства обороны РФ.
Военнослужащие мотострелковых подразделений группировки Вооруженных сил РФ «Запад» добавили, что мототехника позволяет значительно сократить время на переброску в зоны проведения боевых действий. Военнослужащие мотострелковых подразделений рассказали, что постоянно совершенствуют свои мотоциклы.
Ранее сообщалось, что мотострелки из группы войск «Запад» захватили 41 позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они также уничтожили пять вражеских гаубиц и восемь минометов, в том числе британского и американского производства.
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