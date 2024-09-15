В Минобороны раскрыли последние данные о суточных потерях ВСУ в Курской области

Свыше трехсот человек потеряли боевики ВСУ за сутки в Курской области, доложили в Минобороны РФ. Там уточнили, что противник лишился 15 единиц бронетехники, включая танки, БТР, броневики, автомобили, артиллерию, а также инженерную машину разграждения.