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В Минобороны раскрыли последние данные о суточных потерях ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли свыше 300 боевиков в Курской области
15 сентября 2024, 14:00
Фото: istockphoto/alexeynovikov

Фото: istockphoto/alexeynovikov

Свыше трехсот человек потеряли боевики ВСУ за сутки в Курской области, доложили в Минобороны РФ. Там уточнили, что противник лишился 15 единиц бронетехники, включая танки, БТР, броневики, автомобили, артиллерию, а также инженерную машину разграждения.
«…Пять военнослужащих ВСУ взято в плен» — пояснили в Минобороны.

Украина напала на Курскую область более месяца назад. Как отмечало командование ВСУ, таким образом планировалось отвлечь бойцов ВС РФ с Донбасса, однако план провалился.



По оценкам экспертов, украинские неонацисты не только не удержат территории на курском направлении, но и безвозвратно потеряют земли на Украине.

Российская спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года.

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