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Экономика успешно справляется с поддержкой армии, поэтому Вооруженные силы России могут продолжать спецоперацию на Украине до достижения ее целей. Об этом 15 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«У нас хватает возможностей вооруженных сил, у нас хватает возможностей экономики в плане поддержки вооруженных сил», – заявил пресс-секретарь Кремля.
Дмитрий Песков также добавил, что военная спецоперация на Украине будет продолжаться, и Россия достигнет все цели СВО.
Ранее уже сообщалось, что военная промышленность России значительно опережает поставки западной техники на Украину от стран НАТО. При этом США и Британия уже не могут выполнять обещанные Киеву объемы военной помощи. Темпы производства вооружения в России значительно быстрее.
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