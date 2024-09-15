ВС РФ ликвидировали эшелон с зарубежным вооружением боевиков ВСУ

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Российская армия за сутки ликвидировала ж/д эшелон боевиков ВСУ с зарубежными вооружениями, а также ракетно-артиллерийский склад и поразила места, где хранились безэкипажные катера противника. Кроме того, поражен цех по производству компонентов для ракет врага, доложили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены железнодорожный эшелон с иностранным вооружением…» — пояснили в ведомстве.Там добавили, что ВС РФ ликвидировали скопления боевиков и их военную технику в 148 районах.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с 24 февраля 2022 года с целью демилитаризировать и денацифицировать Украину.
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Никита Кротов