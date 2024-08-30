В Минобороны раскрыли потери ВСУ в зоне СВО за неделю

Депутат Рады Марьяна Безуглая раскритиковала ВСУ за попытку умолчать о сбитии ударом украинской ПВО американского истребителя F-16. Об этом она написала в своем телеграм-канале. По ее словам, это уже третий случай, когда украинские военные сами сбивают свой самолет.