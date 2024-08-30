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Боевики ВСУ потеряли в зоне спецоперации за неделю почти 17 тысяч человек, доложили в Минобороны России. Ранее в оборонном ведомстве информировали, что ВС РФ освободили Константиновку в Донецкой народной республике.
Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Противник пытается прорваться в приграничье Курской области. Как заявляло командование боевиков ВСУ, нападение под Курском было предпринято, чтобы отвлечь бойцов ВС РФ с Донбасса, однако планы провалились.
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявляет о возможности переговоров с Россией, однако реальные шаги властями Украины не предпринимаются.
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Никита Кротов