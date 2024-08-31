В Минобороны рассказали о подвиге командира ВСУ, неделю не допускавшего прорыв ВСУ

Командир роты Барс-16 ВС России Василий Дюдюкин совершил подвиг, пресекнув прорыв Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне боевого соприкосновения вблизи одного из взятых под контроль населенных пунктов. Ему удавалось неделю сдерживать противника, сообщили в Минобороны, информирует ТАСС.
Оказавшись на позиции, командир оценил условия местности и наиболее вероятные сценарии наступления ВСУ на группу, в связи с чем организовал эшелонированную оборону участка.
В результате подразделения ВСУ, имея численное превосходство, множество раз стремились прорвать российскую оборону, однако отличительные качества Дюдюкина позволили нанести значительный урон по личному составу, в результате чего противник утратил свое преимущество и отступил.
Ранее Министерство обороны показало кадры уничтожения истребителями бойцов и техники ВСУ в Курской области.
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В результате подразделения ВСУ, имея численное превосходство, множество раз стремились прорвать российскую оборону, однако отличительные качества Дюдюкина позволили нанести значительный урон по личному составу, в результате чего противник утратил свое преимущество и отступил.
Ранее Министерство обороны показало кадры уничтожения истребителями бойцов и техники ВСУ в Курской области.
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Александр Климов