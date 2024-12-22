В Минобороны рассказали последние новости СВО

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Российские военные ударили по производственным цехам ВСУ, где создавались беспилотники на Украине. Об этом рассказали в Минобороны РФ. В ведомстве пояснили, что в нанесении ударов были задействованы дроны, авиация, ракетчики и артиллеристы.
«… Нанесено поражение (…) цехам по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения и подготовки к запуску…» — сказано в сводке Минобороны.Резюмируется, что противник потерял технику и живую силу на территориях 138 районов.
Перед этим в Генштабе ВСУ заявили о сложной ситуации для украинских войск в зоне боевых действий. В частности, боевики пожаловались на атаки со стороны ВС РФ.
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Никита Кротов