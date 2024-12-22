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В Минобороны рассказали последние новости СВО

Минобороны: Бойцы ВС РФ ударили по цехам БПЛА ВСУ на Украине
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Российские военные ударили по производственным цехам ВСУ, где создавались беспилотники на Украине. Об этом рассказали в Минобороны РФ. В ведомстве пояснили, что в нанесении ударов были задействованы дроны, авиация, ракетчики и артиллеристы.
«… Нанесено поражение (…) цехам по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения и подготовки к запуску…» — сказано в сводке Минобороны.
Резюмируется, что противник потерял технику и живую силу на территориях 138 районов.



Перед этим в Генштабе ВСУ заявили о сложной ситуации для украинских войск в зоне боевых действий. В частности, боевики пожаловались на атаки со стороны ВС РФ.

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Путин рассказал подробности создания «Орешника»
Путин рассказал о разногласиях в Минобороны при разработке «Орешника»
22 декабря 2024, 15:53

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в Минобороны были разные мнения относительно разработки «Орешника». Об этом российский лидер сообщил в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
По словам Путина, он был глубоко погружен в разработку «Орешника». Президент также добавил, что поддержал испытание ракетного комплекса в боевых условиях.

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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В Италии назвали необратимым распад Украины
L'AntiDiplomatico: укрепление России сделало распад Украины необратимым
22 декабря 2024, 15:30

Фото: iStock/Silent_GOS

Укрепление России сделало распад Украины необратимым. Об этом сообщает итальянское издание L'AntiDiplomatico.
Согласно информации источника, Россия «окрепла и преуспела в экономическом и технологическом плане». Отмечается, что ситуацию может изменить Запад решением «перейти к прямой и глобальной войне» с Москвой.

В материале издания говорится, что западные страны ожидали наступления кризиса в РФ и отступления ВС России под натиском поддерживаемых НАТО ВСУ, однако этого не произошло.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Путин отреагировал на атаку БПЛА в Казани
Путин пообещал, что противник пожалеет об атаке на Казань
22 декабря 2024, 14:34

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что противник столкнется с многократно большими разрушениями в ответ на атаки по территории России. Об этом российский лидер сообщил в ходе церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры, обращаясь к руководству столицы Татарстана.
Путин добавил, что враг еще пожалеет о том, что он «пытается сделать у нас в стране». Глава государства выразил уверенность, что руководство Казани восстановит все, что было повреждено в ходе атаки вражеских дронов на город.

Напомним, массированная атака дронов по жилым домам в Казани произошла в субботу, 21 декабря. 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин подверглись атаке БПЛА.

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В Казани заявили о недоступности укрытий по 30 адресам при ударах БПЛА ВСУ
22 декабря 2024, 14:16

Фото: istockphoto/aapsky

По 30 адресам оказались недоступными укрытия при ударах со стороны ВСУ по Казани с использованием дронов. Об этом в рамках оперативного совещания рассказал замруководителя казанского исполкома по вопросам ЖКХ Искандер Гиниятуллин. Слова чиновника приводит ТАСС.
«В течение рабочего дня управляющие организации отрабатывали эти адреса. В них был затруднен либо доступ в само помещение, либо не было организовано хранение ключей, предоставление по первому требованию, либо в самом подвальном помещении произошло подтопление», — пояснил Гиниятуллин.
Он подчеркнул, что все указанные 30 адресов контролируются. Гиниятуллин резюмировал, что в городе 5971 дом, для укрытий пригодно 1209 помещений подвального типа. Это соответствует охвату 80% горожан. Остальные должны пользоваться метро, паркингами и прочими объектами.

Восемь прилетов по Казани со стороны дронов ВСУ произошли накануне утром в субботу, 21 декабря.

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#конфликт
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Путин рассказал подробности создания «Орешника»
Путин назвал создание «Орешника» значимым событием в ракетно-космической сфере
22 декабря 2024, 13:55

Фото: iStock/PavelRodimov

Создание «Орешника» является историческим событием в ракетно-космической области. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовали в Telegram-канале журналиста.
Глава государства подчеркнул, что он был достаточно глубоко погружен в тему разработки «Орешника», назвав это частью своей работы. Российский лидер отметил, что ничего подобного никогда не происходило с таким видом оружия.

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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В Генштабе ВСУ оценили обстановку на фронте
В Генштабе ВСУ обстановку на фронте назвали сложной
22 декабря 2024, 13:40

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Ситуация на фронте остается сложной для боевиков ВСУ, заявил Генштаб украинских войск у себя в Telegram-канале.
«Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, атакует наши позиции», — гласит пост.
Перед этим в ВСУ заявляли про дефицит военнослужащих. Там приняли решение перевести специалистов по противовоздушной обороне в пехоту. Уточнялось, что они подготовлены на Западе и не имеют опыта ведения боевых действий в окопах.

Кроме того, по данным ВСУ, из 90 человек на фронт были готовы выдвинуться лишь 24 человека.

«…Остальные были старые, больные или алкоголики», — поясняли украинские командиры.

Российская спецоперация на Украине продолжается. Ранее специалисты Международного валютного фонда спрогнозировали окончание СВО.

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#мир
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МВФ назвал сроки окончания СВО
МВФ: СВО на Украине завершится в конце 2025 или в середине 2026 года
22 декабря 2024, 13:06

Фото: istockphoto/krblokhin

Спецоперация на Украине завершится в конце грядущего 2025 года или же в середине 2026-ого, считают в Международном валютном фонде, публикуя соответствующий отчет.
«Персонал обновил негативный сценарий, сохранив предположение о том, что конфликт продлится до середины 2026 года», — сказано в документе.
В фонде предположили, что негативный сценарий принесет с собой «более длительный и более интенсивный шок для экономической активности, бюджетных потребностей и платежного баланса» украинской стороны.

По предположению базового сценария, боевые действия завершатся к концу грядущего года, замедлив, по мнению МВФ, украинскую экономическую активность и ужесточив рынок труда. Также упомянуты последствия ударов по энергетике и неопределенность в связи с боевыми действиями. Фонд предлагает стабилизировать экономику Украины с помощью ужесточения налоговой политики.

Перед этим МВФ выдвинул Украине три условия для дальнейшей поддержки.

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Россия должна была раньше готовиться к боевым действиям, заявил Путин
Путин: Россия должна была раньше сориентироваться и начать СВО на Украине
22 декабря 2024, 12:55

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия должна была раньше готовиться к боевым действиям на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе интервью с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.
По словам главы РФ, необходимо было раньше сориентироваться и осознать, что политические оппоненты России не намерены придерживаться Минских соглашений. Путин подчеркнул, что Москве следовало быстрее осознать, что ее пытаются «водить за нос».

Назвать конкретную дату, когда надо было начать СВО, крайне трудно и практически невозможно, заключил российский лидер.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В США Зеленскому дали один совет
Дэвис объяснил Зеленскому, что принцип лидерства в отказе от недостижимой цели
22 декабря 2024, 12:49

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Принцип лидерства заключается в отказе от недостижимой цели, ради сохранения жизни людей, заявил американский отставной подполковник Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Deep Dive. Таким образом офицер дал Владимиру Зеленскому совет.
«Если вы на протяжении трех лет видите доказательства того, что определенные действия не работают, вы знаете точное количество погибших, <…> в какой-то момент вам нужно сказать, <…> что вы не собираетесь больше обрекать ни в чем не повинных людей в вашей стране на смерть, преследуя цель, которая не будет достигнута. Вот это, как мне кажется, признак истинного лидера», — сказал экс-подполковник США.
Дэвис резюмировал, что украинцы, особенно те, что не отравлены боями, не осудят подобного решения, ведь никто не хочет бессмысленной смерти.

Полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года. Глава киевского режима ранее изменил свои заявления о боевых действиях. Подробности в нашем материале.

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