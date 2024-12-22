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Ситуация на фронте остается сложной для боевиков ВСУ, заявил Генштаб украинских войск у себя в Telegram-канале.
«Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, атакует наши позиции», — гласит пост.Перед этим в ВСУ заявляли про дефицит военнослужащих. Там приняли решение перевести специалистов по противовоздушной обороне в пехоту. Уточнялось, что они подготовлены на Западе и не имеют опыта ведения боевых действий в окопах.
Кроме того, по данным ВСУ, из 90 человек на фронт были готовы выдвинуться лишь 24 человека.
«…Остальные были старые, больные или алкоголики», — поясняли украинские командиры.
Российская спецоперация на Украине продолжается. Ранее специалисты Международного валютного фонда спрогнозировали окончание СВО.
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Никита Кротов