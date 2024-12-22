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В Генштабе ВСУ оценили обстановку на фронте

В Генштабе ВСУ обстановку на фронте назвали сложной
Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Ситуация на фронте остается сложной для боевиков ВСУ, заявил Генштаб украинских войск у себя в Telegram-канале.
«Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, атакует наши позиции», — гласит пост.
Перед этим в ВСУ заявляли про дефицит военнослужащих. Там приняли решение перевести специалистов по противовоздушной обороне в пехоту. Уточнялось, что они подготовлены на Западе и не имеют опыта ведения боевых действий в окопах.



Кроме того, по данным ВСУ, из 90 человек на фронт были готовы выдвинуться лишь 24 человека.

«…Остальные были старые, больные или алкоголики», — поясняли украинские командиры.

Российская спецоперация на Украине продолжается. Ранее специалисты Международного валютного фонда спрогнозировали окончание СВО.

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#украина
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#конфликт
#новости
В Казани заявили о недоступности укрытий по 30 адресам при ударах БПЛА ВСУ
22 декабря 2024, 14:16

Фото: istockphoto/aapsky

По 30 адресам оказались недоступными укрытия при ударах со стороны ВСУ по Казани с использованием дронов. Об этом в рамках оперативного совещания рассказал замруководителя казанского исполкома по вопросам ЖКХ Искандер Гиниятуллин. Слова чиновника приводит ТАСС.
«В течение рабочего дня управляющие организации отрабатывали эти адреса. В них был затруднен либо доступ в само помещение, либо не было организовано хранение ключей, предоставление по первому требованию, либо в самом подвальном помещении произошло подтопление», — пояснил Гиниятуллин.
Он подчеркнул, что все указанные 30 адресов контролируются. Гиниятуллин резюмировал, что в городе 5971 дом, для укрытий пригодно 1209 помещений подвального типа. Это соответствует охвату 80% горожан. Остальные должны пользоваться метро, паркингами и прочими объектами.

Восемь прилетов по Казани со стороны дронов ВСУ произошли накануне утром в субботу, 21 декабря.

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Путин рассказал подробности создания «Орешника»
Путин назвал создание «Орешника» значимым событием в ракетно-космической сфере
22 декабря 2024, 13:55

Фото: iStock/PavelRodimov

Создание «Орешника» является историческим событием в ракетно-космической области. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовали в Telegram-канале журналиста.
Глава государства подчеркнул, что он был достаточно глубоко погружен в тему разработки «Орешника», назвав это частью своей работы. Российский лидер отметил, что ничего подобного никогда не происходило с таким видом оружия.

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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МВФ назвал сроки окончания СВО
МВФ: СВО на Украине завершится в конце 2025 или в середине 2026 года
22 декабря 2024, 13:06

Фото: istockphoto/krblokhin

Спецоперация на Украине завершится в конце грядущего 2025 года или же в середине 2026-ого, считают в Международном валютном фонде, публикуя соответствующий отчет.
«Персонал обновил негативный сценарий, сохранив предположение о том, что конфликт продлится до середины 2026 года», — сказано в документе.
В фонде предположили, что негативный сценарий принесет с собой «более длительный и более интенсивный шок для экономической активности, бюджетных потребностей и платежного баланса» украинской стороны.

По предположению базового сценария, боевые действия завершатся к концу грядущего года, замедлив, по мнению МВФ, украинскую экономическую активность и ужесточив рынок труда. Также упомянуты последствия ударов по энергетике и неопределенность в связи с боевыми действиями. Фонд предлагает стабилизировать экономику Украины с помощью ужесточения налоговой политики.

Перед этим МВФ выдвинул Украине три условия для дальнейшей поддержки.

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#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#мвф
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Россия должна была раньше готовиться к боевым действиям, заявил Путин
Путин: Россия должна была раньше сориентироваться и начать СВО на Украине
22 декабря 2024, 12:55

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия должна была раньше готовиться к боевым действиям на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе интервью с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.
По словам главы РФ, необходимо было раньше сориентироваться и осознать, что политические оппоненты России не намерены придерживаться Минских соглашений. Путин подчеркнул, что Москве следовало быстрее осознать, что ее пытаются «водить за нос».

Назвать конкретную дату, когда надо было начать СВО, крайне трудно и практически невозможно, заключил российский лидер.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В США Зеленскому дали один совет
Дэвис объяснил Зеленскому, что принцип лидерства в отказе от недостижимой цели
22 декабря 2024, 12:49

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Принцип лидерства заключается в отказе от недостижимой цели, ради сохранения жизни людей, заявил американский отставной подполковник Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Deep Dive. Таким образом офицер дал Владимиру Зеленскому совет.
«Если вы на протяжении трех лет видите доказательства того, что определенные действия не работают, вы знаете точное количество погибших, <…> в какой-то момент вам нужно сказать, <…> что вы не собираетесь больше обрекать ни в чем не повинных людей в вашей стране на смерть, преследуя цель, которая не будет достигнута. Вот это, как мне кажется, признак истинного лидера», — сказал экс-подполковник США.
Дэвис резюмировал, что украинцы, особенно те, что не отравлены боями, не осудят подобного решения, ведь никто не хочет бессмысленной смерти.

Полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года. Глава киевского режима ранее изменил свои заявления о боевых действиях. Подробности в нашем материале.

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#украина
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#война
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#конфликт
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ВС РФ освободили населенные пункты Красное в ДНР и Лозовая в Харьковской области
22 декабря 2024, 12:25

Фото: iStock/rarrarorro

Российские войска освободили населенные пункты Красное в ДНР и Лозовая в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, решительные действия подразделения группировок войск «Запад» и «Центр» позволили освободить данные населенные пункты. Уточняется, что военнослужащие ВС России нанесли поражение живой силе и технике противника.

Потери ВСУ в зоне действия группировки «Запад» превысили 480 боевиков, добавили в Минобороны РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Путин: бездействие РФ в вопросе начала СВО в 2022 году стало бы преступлением
22 декабря 2024, 12:17

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Если бы Москва ответила бездействием на происходящее вокруг Украины в 2022 году, это было бы преступлением по отношению к россиянам, заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
«Преступление может быть совершено или действием, или бездействием. Наше бездействие было бы преступлением по отношению к интересам России и ее народа», — сказал глава государства.
Перед этим Путин комментировал перспективы налаживания взаимоотношений между Россией и США. Российский лидер подчеркнул, что интересы РФ и ее граждан неизменны.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года с целью демилитаризации и денацификации республики. Летом 2024 года Путин предлагал уладить конфликт миром, однако в Киеве отказались.

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#россия
#сво
#украина
#владимир путин
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Гладков: боевики ВСУ за сутки атаковали 12 населенных пунктов под Белгородом
22 декабря 2024, 11:29

Фото: istockphoto/N-sky

Украинские боевики атаковали за сутки 12 населенных пунктов Белгородской области, проинформировал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«Город Шебекино подвергся обстрелу, в ходе которого был выпущен один боеприпас. Пострадавших и разрушений нет», — сказано в сообщении.
Уточняется о повреждениях двух частных домов в Рождественке и Мокрой Орловке, на территории домовладений получили повреждения надворные постройки, добавил губернатор.

Перед этим сообщалось, что в Ростовской области бойцы противовоздушной обороны отразили комбинированную атаку со стороны боевиков ВСУ. Противник использовал ракету и восемь дронов.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. ВСУ наносят удары по приграничным территориям.

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#конфликт
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Удар ВСУ по Орлу, освобождение Новоивановки под Курском: последние новости СВО
22 декабря 2024, 11:04

Фото: iStock/aapsky

За минувшую ночь над российскими регионами уничтожены 42 беспилотника самолетного типа. По данным Министерства обороны, средствами противовоздушной обороны перехвачены БПЛА над Орловской, Брянской, Ростовской и Курской областями, а также на Кубани.
Российские войска продолжают активно наступать на важных участках фронта, достигая заметных тактических успехов по всем ключевым направлениям. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».

ВСУ атаковали нефтебазу по Орлом


Согласно официальной информации Минобороны РФ за минувшую ночь 20 беспилотников сбиты над территорией Орловской области, по 8 — над Ростовской и Брянской областями, 5 — над Курской областью и 1 — над Кубанью.

Канал SHOT пишет, что ночью над Орловской областью в небе прозвучало около 10–12 глухих взрывов, а на окраинах города были видны яркие вспышки. В результате атаки по нефтебазе в посёлке Стальной Конь началось возгорание. В 08:51 губернатор Орловской области Андрей Клычков написал о произошедшем у себя на канале.

«Сегодня ночью нашими средствами ПВО и РЭБ уничтожено 20 БПЛА над территорией Орловской области. Основная цель противника – объекты топливо-энергетической инфраструктуры. К счастью, благодаря быстрому реагированию удалось избежать последствий атаки – возгорание было оперативно локализовано и в настоящее время уже полностью ликвидировано. Пострадавших и значительных повреждений нет», — пишет глава региона.

Курская область


По информации Минобороны РФ, самолет Су-34 произвел удар планирующими авиабомбами с коррекционным модулем по опорному пункту Вооруженных сил Украины и их личному составу в приграничной зоне Курской области.

В регионе по-прежнему идут ожесточенные бои. Российская армия медленно вытесняет противника с оккупированной территории. Освобожден населенный пункт Новоивановка. Отмечаются успехи плиз Малой Локны и Кругленького.

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Угледарское направление


Активные боевые действия продолжаются в районах населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Разлив и Раздольный. Российские военные наступают на трассу, увеличивая свою зону контроля от Нового Комара в направлении Великой Новосёлки.

В районах Сторожевого и Нескучного отмечается активизация боев. Основной задачей ВС РФ в этом направление стоит взятие под контроль высоты Бабья гора и русла реки Мокрые Ялы.

Российским военным удалось окружить село Константинопольское с юга и севера, что позволило освободить данный населенный пункт от ВСУ. В поселках Гигант и Янтарный продолжаются зачистки. Подорван мост через реку Волчья, расположенный между Константинополем и Андреевкой, что значительно затрудняет снабжение украинской армии в этом районе.

Купянское направление


Российские силы успешно предотвратили контратаку вооруженных сил Украины в районе Глушковки, продвигаясь на юг вдоль реки Оскол и захватив под контроль несколько украинских опорных пунктов. В окрестностях населенного пункта Загрызово продолжаются интенсивные бои. Большая часть села Лозовая находится под контролем российских военных.

На Украине прозвучала воздушная тревога
На Украине прозвучала воздушная тревога

Покровское направление


ВС РФ ведут активные наступательные действия по всей линии фронта, бои отмечаются в 15 населенных пунктах. Российские войска закрепились на юге поселка Песчаный. Столкновения продолжаются западнее Пушкино, а также в районах Новоеленовки, Новоелизаветовки, Украинки и Славянки. Российские штурмовые группы пытаются взять под контроль стратегически важную дорогу Ясеневое–Константинополь, а также населенный пункт Андреевка.

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