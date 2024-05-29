В Минобороны РФ назвали максимальную дальность полёта украинских дронов

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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), находящиеся на вооружении у украинской армии, могут пролетать расстояние до двух с половиной тысячи километров. Об этом заявил начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооружённых сил РФ Дмитрий Богданов.
В разговоре с ТАСС он отметил, что противник не стоит на месте и постоянно вкладывается в совершенствование военной техники, в том числе и беспилотников. Некоторые модели уже способны преодолевать до 2,5 тысячи километров, что могли почувствовать на себе некоторые отдалённые российские регионы, добавил Богданов.
В западных СМИ появилась информация, что Украина начинает производить новые беспилотники с дальностью полёта до трёх тысяч километров, способные долететь до Сибири. Сообщается, что Киев вкладывает в разработку БПЛА сотни миллионов долларов, чтобы сделать их способными поражать цели на больших расстояниях.
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Александр Бойцов