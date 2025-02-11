В Минобороны РФ подтвердили удар по газо-энергетическому комплексу Украины

Фото: iStock/bpawesome
Минувшей ночью армия России нанесла комбинированный удар по объектам газо-энергетического комплекса Украины. Об этом 11 февраля сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар, в результате которого поражены объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивающие работу украинского ВПК», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Под удар также попала инфраструктура военных аэродромов противника и места хранения и подготовки к применению ударных беспилотников.
Отмечается, что атака была совершена с помощью высокоточного оружия большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными БПЛА.
В ведомстве отметили, что все намеченные цели удара были достигнуты.
Подобные удары по объектам газо-энергетического комплекса начались после прекращения Киевом транзита российского газа в Европу.
Читайте также:
ВС РФ нанесли массированный удар по газовым месторождениям на Украине
ВС РФ сорвали готовящееся мощное наступление ВСУ на Белгородскую область
Массированный ракетный удар по Украине: сирены звучат по всей стране
Элина Позднякова