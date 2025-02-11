ВС РФ нанесли массированный удар по газовым месторождениям на Украине

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Армия России нанесла массированный удар по газовым месторождениям и объектам топливной инфраструктуры на Украине, применив крылатые и баллистические ракеты. О результатах прилетов в ночь на вторник сообщил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.
«По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом. В целях минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии», — цитируют украинские СМИ Галущенко.
Он отметил, что удары пришлись по газовой инфраструктуре Украины.
Так, взрывы прогремели в Полтавской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях. Минобороны РФ данную информацию пока не подтверждало.
В Полтавской области утренней ракетной атакой были повреждены производственные мощности «Нафтогаза».
«В результате утреннего ракетного удара в Полтавской области в Яблоневом, возле Селещины, поражен газораспределитель. Точное попадание 9 ракет. По сообщениям людей с мест, там сравняли все с землей», — пишет военкор Тимофей Ермаков в Telegram-канале «Синяя Z борода».
А под Миргородом ряд населенных пунктов остался без газоснабжения.
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