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Российские бойцы сорвали мощное наступление на Белгородскую область, которое готовила украинская армия. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, бойцы ВС РФ с помощью воздушной разведки заметили огромную колонну военной техники ВСУ, движущуюся в сторону Белгородской области. При этом российская сторона наносить удар не стала, а продолжила наблюдение.
Вечером украинцы замаскировали более десяти единиц техники, в том числе западного производства, в загоне для скота в селе Колодезное Харьковской области всего в 10 км от границы с Белгородской областью.
Тогда оператор FPV-дрона на оптоволокне, проделав ювелирную работу, уничтожил вражескую технику, сорвав возможную попытку противника прорвать госграницу.
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Вечером украинцы замаскировали более десяти единиц техники, в том числе западного производства, в загоне для скота в селе Колодезное Харьковской области всего в 10 км от границы с Белгородской областью.
Тогда оператор FPV-дрона на оптоволокне, проделав ювелирную работу, уничтожил вражескую технику, сорвав возможную попытку противника прорвать госграницу.
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Элина Позднякова