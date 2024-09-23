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В спецподразделениях Вооруженных сил Украины под Курском растет число случаев дезертирства. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя из российского силового ведомства.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
Собеседник агентства рассказал, что в нескольких спецподразделениях украинской армии, которые действуют на Курском направлении, уже наблюдается значительное количество отказников.
Ранее сообщалось, что более 770 жителей курской области пропали без вести с начала августа. Губернатор региона Алексей Смирнов отметил, что во время освобождения российскими войсками Кореневского района смогли найти 268 человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Собеседник агентства рассказал, что в нескольких спецподразделениях украинской армии, которые действуют на Курском направлении, уже наблюдается значительное количество отказников.
«В частях ВСУ, оставшихся в Курской области, нарастает волна дезертирства», — пояснил он.
Ранее сообщалось, что более 770 жителей курской области пропали без вести с начала августа. Губернатор региона Алексей Смирнов отметил, что во время освобождения российскими войсками Кореневского района смогли найти 268 человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова