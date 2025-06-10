В Минобороны РФ рассказали о сбитых за день беспилотниках ВСУ

10 июня 2025, 20:17

На регионами России и акваторией Чёрного моря сбили семь украинских дронов

Фото: iStock/bbsferrari

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь беспилотников над несколькими регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.