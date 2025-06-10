В Минобороны РФ рассказали о сбитых за день беспилотниках ВСУ
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь беспилотников над несколькими регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что в период с 11:30 до 20:00 мск силами противовоздушной обороны было перехвачено и ликвидировано семь дронов самолётного типа. Три беспилотника сбили над Брянской областью, два – над территорией Белгородской области и по одному БПЛА – над Курской областью и над акваторией Черного моря у побережья Крыма.
Ранее сообщалось, что вторая группа российских военных была возвращена из плена ВСУ 10 июня. Это произошло в рамках договорённостей, достигнутых делегациями России и Украины на переговорах 2 июня.
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