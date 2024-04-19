ВС РФ освободили еще один населенный пункт

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Российские военные освободили населенный пункт Первомайское на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
«На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» в ходе активных действий освободили населенный пункт Первомайское ДНР и продолжили продвижение в глубину обороны противника», — сообщили в МО РФ.
Российские военные легко добираются до позиций противника. Это происходит потому, что подразделения ВСУ просто не в состоянии дать им отпор. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Российские военные легко добираются до позиций противника. Это происходит потому, что подразделения ВСУ просто не в состоянии дать им отпор. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова