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Вооруженные силы России на минувшую неделю подбили семь украинских самолетов, среди которых оказались МиГ-29 и Ан-26, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
В частности были уничтожили три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолета Ан-26 ВВС Украины на аэродроме базирования, а также два радиолокатора наведения воздушных целей и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, а также пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ.
Ранее в Минобороны также заявили, что в связи с активностью ВСУ на границе, российские военные приняли решение нанести удары по объектам ВВС Украины и их технике. Отмечалось, что эти действия призваны предотвратить возможные атаки и ущерб со стороны украинских вооруженных сил и обеспечить безопасность на границе.
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Артем Кузьмин