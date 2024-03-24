В Севастополе приняли около 100 обращений о повреждении домов и машин осколками

Фото: iStock/Standart
Порядка 100 обращений на горячие линии о попадании осколков и повреждении взрывной волной домов и автомобилей было принято в Севастополе. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Михаил Развожаев.
По его словам, в городе было зафиксировано три прямых попадания снарядов в жилые дома. Во всех постройках были выбиты окна, а в одном из домов обрушилась часть стены и повреждена газовая труба.
Развожаев подчеркнул, что жителям повреждённых домов не потребовалось расселение в пунктах временного размещения – все восемь человек временно переехали к родственникам.
Днём ранее в Севастополе объявляли воздушную тревогу. Российские системы ПВО сбили свыше 10 ракет. Осколки от них упали в нескольких частях города, повредив объекты инфраструктуры. Власти города заявили, что это была одна из самых массивных атак украинской стороны по Севастополю за последнее время.
Читайте также:
Подполье: ВС России поразили украинские Су-24, которые ночью били по Севастополю
«Россия нанесла самые мощные удары за весь конфликт»: Меркурис – о действиях России
МО РФ сообщило об уничтожении 19 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
Развожаев подчеркнул, что жителям повреждённых домов не потребовалось расселение в пунктах временного размещения – все восемь человек временно переехали к родственникам.
Читайте также:
Подполье: ВС России поразили украинские Су-24, которые ночью били по Севастополю
«Россия нанесла самые мощные удары за весь конфликт»: Меркурис – о действиях России
МО РФ сообщило об уничтожении 19 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
Анастасия Чинкова