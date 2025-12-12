ВС РФ продолжат освобождение городов на фоне переговоров Киева о Донбассе
Российские войска продолжат освобождение городов Донбасса, пока Киев ведет торги по территории. Об этом заявил историк войск ПВО Юрий Кнутов.
В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что чем дольше Украина откладывает согласие на мирное урегулирование, тем большие территории может потерять. Эксперт указал, что ВС РФ уже осуществляют выход к Запорожью, а освобождение Донбасса становится очевидным. Он подчеркнул, что компромиссы с украинской стороной возможны лишь при готовности Киева к переговорам.
Кнутов уточнил, что помимо американского мирного плана, существует документ, разрабатываемый Киевом совместно с Европейским союзом. По его словам, итог переговоров будет на 90% зависеть от действий российских войск, а дипломатические усилия пока не способны изменить ход боевых операций.
Эксперт добавил, что освобождение Красноармейско-Дмитровской агломерации и продвижение к Славянску и Краматорску создаст сильное давление на украинские силы. Уже завершено освобождение Лимана и Северска, ведутся бои за Дружковку и Константиновку, а операции в Запорожье и Гуляйполе проходят успешно.
