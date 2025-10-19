В Минобороны Швеции призвали Запад к переходу в военный режим для достижения мира
Чтобы сохранить мир, Западу нужно быть готовым к возможным военным действиям. Об этом заявил RND министр обороны Швеции Пол Йонсон 19 октября.
Он отметил, что необходимо изменить менталитет — морально и военно принимать вероятность конфликта, поскольку это важно для сдерживания, обороны и защиты мира. По его словам, подразумевается готовность к конфликтным действиям.
Для урегулирования ситуации на Украине Йонсон предложил наращивать военную помощь стране, ужесточить санкции против России и задействовать российские замороженные активы.
Ранее, 3 октября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны ЕС скатываются к войне и в последнее время риск развязывания конфликта усиливается.
26 сентября бывший кандидат в Европейский парламент, член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что главной целью Европы является начало боевых действий с Россией и что сейчас страны совершенно не готовы к такому столкновению.
