В Минобороны Швеции призвали Запад к переходу в военный режим для достижения мира

19 октября 2025, 13:33

RND: в Минобороны Швеции призвали готовиться к войне для прихода к миру

Фото: istockphoto/johan_h

Чтобы сохранить мир, Западу нужно быть готовым к возможным военным действиям. Об этом заявил RND министр обороны Швеции Пол Йонсон 19 октября.