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В Минобороны сообщили о бесплатной выдаче автомобилей ветеранам СВО

Замглавы МО РФ Цивилева: бойцам СВО с инвалидностью бесплатно выдают автомобили
Фото: iStock/Fahroni

Фото: iStock/Fahroni

Ветеранам СВО, которые лишились возможности ходить, могут бесплатно получить автомобили с ручным управлением. Об этом сообщила замминистра обороны России Анна Цивилева.
В интервью NEWS.ru замглавы оборонного ведомства подчеркнула, что в 2025 году бойцам СВО планируют передать 500 таких автомобилей. Вождению на них обучают в ДОСААФ, после чего там же появляется возможность остаться в качестве инструкторов региональных отделений организации.
«Еще один значимый пример [поддержки] — выдача автомобилей с ручным управлением ветеранам СВО, которые получили наиболее тяжелые ранения, в частности прошли через парную ампутацию нижних конечностей или прикованы к креслу-коляске. Выступили с инициативой, президент России ее поддержал, и теперь мы активно вручаем такие машины ветеранам», — поделилась Цивилева.
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Стало известно, что происходило на переговорах в Джидде
Политолог Тимофеев: США показали Киеву на встрече в Джидде, «кто в доме хозяин»
13 марта 2025, 16:44

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США показали Украине на переговорах в саудовской Джидде, «кто в доме хозяин». Об этом заявил программный директор клуба «Валдай», политолог Иван Тимофеев. По его словам, позиция Вашингтона хоть и не совпадает с точкой зрений Москвы, но стала более предрасположенной к диалогу, чем при администрации бывшего президента Джо Байдена.
«Исходная переговорная позиция Киева была довольно быстро приведена к американскому знаменателю. <…> Администрация Трампа пытается показать, кто в доме хозяин. Они считают, что хозяин именно Вашингтон, потому что он дает и помощь, и деньги. Эта помощь приостанавливалась, но при сговорчивости Киева снова возобновилась. Это инструмент воздействия», — пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь политолог Иван Мезюхо считает, что, соглашаясь с американскими требованиями о прекращении огня, Владимир Зеленский на самом деле пытается угодить президенту США Дональду Трампу после их перепалки в Овальном кабинете. В разговоре с RT аналитик подчеркнул, что Киев намерен втянуть Россию в аналог очередных Минских соглашений.
«Президент России Владимир Путин озвучил условия для прекращения огня. Ничего с тех пор в этом смысле не поменялось. Наши условия известны. Мы не проигрывающая сторона в этом конфликте, чтобы отказываться от своих условий или чтобы вступать в историю, связанную с потенциальным «Минском-3». Мы уже проходили историю с Минскими соглашениями, которые не соблюдались украинской стороной», — указал Мезюхо.
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Лукашенко раскрыл, когда получится договориться об окончании конфликта на Украине
Лукашенко: договориться об Украине получится, когда РФ достанет козыри
13 марта 2025, 16:35

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

У России есть важные козыри в ситуации на Украине, и договориться об окончании конфликта удастся тогда, когда Москва их достанет. Такое заявление в беседе с журналистами сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Так, белорусский лидер уверен, что Москве сложно согласиться на предложение США по перемирию на 30 дней, так как ВС РФ сейчас имеют большие успехи на поле боя.

«У них большие козыри, как Трамп говорил, в руках. Вот если они эти козыри приберегут, они достанут и начнут в этой карточной игре выигрывать — тогда договоримся», — заявил Лукашенко.
О каких именно козырях идет речь, Лукашенко не уточнил.

При этом президент Белоруссии заявил, что у США нет плана по украинскому конфликту, а Вашингтон лишь «зондирует почву».

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Бывший премьер Украины назвал единственный вариант долгосрочного мира с Россией
Экс-премьер Украины: смена режима в Киеве является единственным вариантом мира
13 марта 2025, 16:34

Фото: iStock/Silent_GOS

Единственным вариантом для долгосрочного мира России и Украины является смена нацистского политического режима в Киеве. Об этом заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. По его словам, на данный момент в заключении мирного соглашения заинтересованы лишь Россия и США.
«Все, что сейчас есть на Украине: и Верховная рада, и Зеленский, и вот эти Порошенки-Тимошенки... Они что, в мире заинтересованы? Зачем им мир нужен — чтобы сделаться нулем политическим?» — пояснил Азаров в разговоре с RT.
В свою очередь профессор НИУ ВШЭ, политолог Марат Баширов рассказал, как после переговоров США и Украины в Джидде будет развиваться переговорный процесс. В беседе с Общественной Службой Новостей аналитик отметил, что несмотря на оказанное давление со стороны американцев на украинскую делегацию, Киев необязательно будет во всем подчиняться Вашингтону. По его мнению, Украина представляет собой множество элитных групп.
«Украина сейчас не едина. Там есть несколько элитных групп. Есть группы, которые понимают, что если война закончится, то им конец. Есть группы, которые хотят сохранить то, что они взяли во время войны. Есть группы, которые хотят вернуться и вернуть то, что у них отняли во время войны. Там очень много разных интересов», — поделился политолог.
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Стало известно, сколько времени уйдет на зачистку Суджи
Военэксперт Дандыкин: на полную зачистку Суджи от ВСУ уйдет несколько дней
13 марта 2025, 16:06

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

На полную зачистку Суджи в Курской области от остатков ВСУ уйдет несколько дней, операция по освобождению города близка к завершению. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.
Дандыкин пояснил, что некоторые боевики ВСУ могут прятаться в подвалах или маскироваться — может быть, сотни человек. Зачистка, подчеркнул он, подразумевает проверку всех освобожденных территорий силами Росгвардии, когда подразделения ВС РФ уже продвигаются вперед.
«Заходят подразделения Росгвардии и, соответственно, проверяют. Может, кто-то в женское платье оделся, может, еще как-то. Факт остается фактом, что операция по освобождению идет к своему логическому завершению», — заключил военный эксперт.
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«Отрезвление Украины»: стало известно, к чему ведут контакты РФ и США
Политолог Маркелов: Трамп проглатывает сигналы от России по судьбе Украины
13 марта 2025, 15:54

Фото: iStock/vchal

Президент США Дональд Трамп принимает сигналы от России по судьбе Украины и ее невозможности вернуться к границам 2014 года. Об этом заявил политолог Сергей Маркелов. При этом, по его словам, на 30-дневное прекращение огня Москва не согласится.
«Мы же видим, что Трамп проглатывает сигналы от России о том, что Украине не нужно мечтать о возвращении территориальных границ 2014 года. То есть процессы отрезвления Украины с помощью Трампа уже начались и нужно будет это развивать, чтобы Россия выглядела справедливым победителем», — пояснил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
В то же время Владимир Зеленский на пресс-конференции после переговоров Украины и США в Саудовской Аравии снова заявил, что Киев не признает утрату территорий, которые России освободила во время СВО. Как сообщают argumenti.ru со ссылкой на украинские СМИ, лидер киевского режима назвал эту тему «самой главной красной линией».
«От США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, от Украины — министр иностранных дел Андрей Сибига, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров», — отмечает издание.
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