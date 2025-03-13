В Минобороны сообщили о бесплатной выдаче автомобилей ветеранам СВО

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Ветеранам СВО, которые лишились возможности ходить, могут бесплатно получить автомобили с ручным управлением. Об этом сообщила замминистра обороны России Анна Цивилева.
В интервью NEWS.ru замглавы оборонного ведомства подчеркнула, что в 2025 году бойцам СВО планируют передать 500 таких автомобилей. Вождению на них обучают в ДОСААФ, после чего там же появляется возможность остаться в качестве инструкторов региональных отделений организации.
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«Еще один значимый пример [поддержки] — выдача автомобилей с ручным управлением ветеранам СВО, которые получили наиболее тяжелые ранения, в частности прошли через парную ампутацию нижних конечностей или прикованы к креслу-коляске. Выступили с инициативой, президент России ее поддержал, и теперь мы активно вручаем такие машины ветеранам», — поделилась Цивилева.Читайте также:
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Данил Пономарев