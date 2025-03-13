Военный хирург смог удалить аневризму бойцу в госпитале без спецоборудования

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Военный хирург Антон Казанцев удалил аневризму бойцу с позывным Художник в госпитале, не имея специального оборудования для операции, и спас ему жизнь. Об этом сообщает RT.
Художник отметил, что был тяжело ранен из-за атаки украинского дрона в начале 2025 года и попал в госпиталь в тяжелом состоянии через сутки после ранения.
Хирург использовал вену с ноги бойца и заменил ей пораженную аневризмой артерию. Операция продлилась два часа. Сейчас пациент здоров и даже вернулся в зону СВО.
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«Осколок снаряда прошел через его руку насквозь, разорвав артерию в левой подмышке, что привело к развитию ложной аневризмы. Из-за активных боевых действий не было возможности оперативно отправить его в оборудованный госпиталь. Пришлось спасать в таких условиях», — поделился Казанцев.В распоряжении врача не было ни оптического увеличения, ни сосудистого инструментария, которые используют при подобных операциях. Врачу пришлось оперировать Художника, полагаясь лишь на свое зрение.
Хирург использовал вену с ноги бойца и заменил ей пораженную аневризмой артерию. Операция продлилась два часа. Сейчас пациент здоров и даже вернулся в зону СВО.
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