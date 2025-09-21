В Минобороны сообщили о ликвидации двух безэкипажных катеров ВСУ в Черном море
В северо‑западной части Чёрного моря силами Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, средствами ПВО сбили 65 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
С начала проведения специальной военной операции, как утверждается, Вооружённые силы РФ уничтожили: 667 самолётов, 283 вертолёта, более 85 тыс. БПЛА, 25 тыс. танков и бронетехники, почти 1,6 тыс. реактивных систем залпового огня, свыше 29 тыс. орудий артиллерии и миномётов, более 42 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники противника.
Ранее, 19 сентября, Минобороны сообщало, что за неделю ВС РФ нанесли четыре групповых удара по объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры Украины, используемой ВСУ.
Читайте также: