В Минобороны сообщили о ликвидации двух безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

21 сентября 2025, 13:35

Минобороны России: в Черном море ликвидировали два безэкипажных катера ВСУ

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В северо‑западной части Чёрного моря силами Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.