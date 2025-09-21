Экс-боец ВСУ вспомнил, как в него стрелял бывший сослуживец
Экс-боец ВСУ Капибара заявил, что его ранил в подмышку бывший сослуживец
Экс-боец ВСУ с позывным Капибара заявил, что в него стрелял бывший сослуживец во время боевых действий. Сейчас военный числится в добровольческом отряде имени Александра Матросова.
По его словам, которые приводит РИА Новости, он получил ранение в область подмышки от бывшего товарища по службе, который в тот момент отстреливал периметр.
«Я выбегал, по мне впереди никто не стрелял. Лежал при уходе один (сослуживец — прим. ред.), тоже раненый, который отстреливал этот периметр. Был выстрел отсюда, потому что зашла она (пуля — прим. ред.) снизу в подмышку и вышла сверху. Так не получилось бы даже рикошетом сделать, если будем правде в глаза смотреть, — сказал собеседник агентства.Добровольческий отряд имени Александра Матросова состоит из экс-бойцов ВСУ, в основном уроженцев Днепропетровской области. Члены формирования борются с киевским режимом.
Ранее сообщалось, что украинских солдат подвергали физическому насилию и заключали в специально вырытые ямы за использование русского языка.