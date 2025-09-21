Экс-боец ВСУ вспомнил, как в него стрелял бывший сослуживец

21 сентября 2025, 09:36

Экс-боец ВСУ Капибара заявил, что его ранил в подмышку бывший сослуживец

Фото: iStock/Prostock-Studio

Экс-боец ВСУ с позывным Капибара заявил, что в него стрелял бывший сослуживец во время боевых действий. Сейчас военный числится в добровольческом отряде имени Александра Матросова.





По его словам, которые приводит РИА Новости, он получил ранение в область подмышки от бывшего товарища по службе, который в тот момент отстреливал периметр.

«Я выбегал, по мне впереди никто не стрелял. Лежал при уходе один (сослуживец — прим. ред.), тоже раненый, который отстреливал этот периметр. Был выстрел отсюда, потому что зашла она (пуля — прим. ред.) снизу в подмышку и вышла сверху. Так не получилось бы даже рикошетом сделать, если будем правде в глаза смотреть, — сказал собеседник агентства.