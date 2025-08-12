ВСУ бросили тела военных после неудачной попытки штурма под Красноармейском
Российские бойцы сообщили, что ВСУ после неудачной попытки штурма под Красноармейском (украинское название – Покровск) оставили тела своих солдат, бросив их в так называемый «котёл», где они были уничтожены. Об этом пишет Lenta.ru.
Отмечается, что попытка украинских военных прорваться через оборону завершилась полным провалом. Российские силы заявляют о полном уничтожении всех участников наступления.
Данный эпизод подчеркивает тяжелые потери ВСУ в этом районе и трудности, с которыми они сталкиваются при попытках изменить ситуацию на фронте.
Ранее в этот день сообщалось, что ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ в районе между Константиновкой и Добропольем.
