ВСУ бросили тела военных после неудачной попытки штурма под Красноармейском

12 августа 2025, 20:42

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские бойцы сообщили, что ВСУ после неудачной попытки штурма под Красноармейском (украинское название – Покровск) оставили тела своих солдат, бросив их в так называемый «котёл», где они были уничтожены. Об этом пишет Lenta.ru.