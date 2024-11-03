В МО РФ доложили последние данные о ходе СВО на Украине

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Российские силы поразили железнодорожный эшелон с бронетехникой украинских боевиков за сутки, доложили в Минобороны РФ. Кроме того, поражены энергетические объекты и прочая инфраструктура, используемая противником.
«…Нанесено поражение железнодорожному эшелону с бронетехникой ВСУ на станции погрузки, инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтебазе, используемым для обеспечения ВСУ, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 140 районах», — доложили в ведомстве.В МО РФ отметили, что по противнику била авиация, беспилотники, ракетчики и артиллеристы.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. В Кремле подчеркивали, что боевые действия закончатся, когда Россия достигнет всех своих целей.
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Никита Кротов