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Победа политика Дональда Трампа на выборах может привести к массовой капитуляции со стороны ВСУ, заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в разговоре с YouTube-каналом Judging Freedom.
«Если Трамп победит, то я бы не ожидал, что у украинцев получится устоять. Они будут бежать, сдаваться, говорить: «В чем тогда смысл?» — прокомментировал аналитик.По его мнению, украинская армия может начать распадаться уже в этом месяце после американских выборов. Макговерн уверен, что даже победа демократа Камалы Харрис не продлит сопротивление Киева, хоть она к нему и благосклонна.
«Ситуация крайне противоречивая и непредсказуемая, и это беспокоит <...> всех», — резюмировал эксперт.
Американские выборы состоятся уже в грядущий вторник, 5 ноября.
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Никита Кротов