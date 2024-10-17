ВСУ предприняли попытку прорыва в ещё один регион России

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Украинские войска попытались осуществить прорыв на территорию Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
Отмечается, что попытка прорыва была совершена с территории Харьковской области, в районе российского населённого пункта Журавлёвка.
При попытке атаки ВСУ задействовали только малые силы, прощупывая оборону армии России. При заходе в лесной массив вблизи Журавлёвки российские военные обстреляли отряд из артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). О дальнейшей судьбе этих украинских военных не сообщается.
По предварительной версии, целью новой попытки прорыва ВСУ стал поиск новых мест для нанесения удара в условиях тяжёлого положения войск в Курской области.
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При попытке атаки ВСУ задействовали только малые силы, прощупывая оборону армии России. При заходе в лесной массив вблизи Журавлёвки российские военные обстреляли отряд из артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). О дальнейшей судьбе этих украинских военных не сообщается.
По предварительной версии, целью новой попытки прорыва ВСУ стал поиск новых мест для нанесения удара в условиях тяжёлого положения войск в Курской области.
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Анастасия Чинкова