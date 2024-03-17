В МО РФ рассказали о потерях ВСУ на донецком направлении за сутки

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ВС РФ уничтожили более 200 солдат ВСУ на донецком направлении за минувшие сутки, сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, российские бойцы атаковали места хранения техники и вооружения противника.
В результате атаки ВС РФ, были уничтожены несколько автомобилей ВСУ, гаубица и артиллерийская система западного образца.
Живая сила противника была уничтожена Южной группировкой войск. Потери ВСУ превысили 200 человек.
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В результате атаки ВС РФ, были уничтожены несколько автомобилей ВСУ, гаубица и артиллерийская система западного образца.
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Анастасия Хохлова