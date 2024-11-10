Военный эксперт Козюлин перечислил цели налёта БПЛА ВСУ на Москву

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Налёт украинских беспилотников на Москву утром 10 ноября преследовал три основных цели. Об этом заявил военный эксперт, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.
В беседе с изданием «ВЗГЛЯД» специалист напомнил, что на Украине беспрерывно наращивают производство БПЛА. Запад передаёт Киеву свои технологии, чтобы затем испытать их в боевой обстановке. Те разработки, которые не прошли апробацию в ходе конфликта с Россией, в дальнейшем не пользуются большим спросом у третьих стран. Таким образом, первая цель атаки — это проверка боевых качеств дронов, пояснил аналитик.
По мнению специалиста, это говорит о том, что в Киеве хотели прощупать возможные изменения в расположении систем российской ПВО. Понятно, что одиночным ударом защиту не пробить, поэтому противник атакует комплексно, пытаясь выявить слабые места в противовоздушной обороне.
Наконец, третья причина, по мнению эксперта, исключительно политическая. Этот массированный удар связан с дискуссиями о продолжении помощи Украине со стороны Запада после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. Киев пытался продемонстрировать этой атакой, что у ВСУ по-прежнему есть серьёзные возможности, поэтому поддержку Украины следует продолжать и даже усиливать, заключил Козюлин.
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«Стоит также обратить временной промежуток, в течение которого сбивались беспилотники ВСУ. Это немногим более часа», — отметил Козюлин.
По мнению специалиста, это говорит о том, что в Киеве хотели прощупать возможные изменения в расположении систем российской ПВО. Понятно, что одиночным ударом защиту не пробить, поэтому противник атакует комплексно, пытаясь выявить слабые места в противовоздушной обороне.
Наконец, третья причина, по мнению эксперта, исключительно политическая. Этот массированный удар связан с дискуссиями о продолжении помощи Украине со стороны Запада после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. Киев пытался продемонстрировать этой атакой, что у ВСУ по-прежнему есть серьёзные возможности, поэтому поддержку Украины следует продолжать и даже усиливать, заключил Козюлин.
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Александр Бойцов