19 июня 2025, 09:59

Фото: iStock/Zeferli

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активное продвижение на нескольких направлениях, нанося удары по логистическим и военным объектам противника. Обстановка на фронте остаётся напряжённой, однако инициатива постепенно переходит к российским войскам. За прошедшие сутки ВС РФ удалось продвинуться вглубь позиций Вооружённых сил Украины, освободив ряд населённых пунктов. Подробности – в материале «Радио 1».





Содержание Сумское направление Херсонское направление Запорожское направление Торецкое направление Часовоярское направление Купянское направление Харьковское направление

Сумское направление

Херсонское направление

Фото: iStock/Konstantin Shashkov



Запорожское направление

Торецкое направление

«Показал свое презрение»: В Госдуме оценили досрочный уход Трампа с саммита G7

Часовоярское направление

Купянское направление

Харьковское направление