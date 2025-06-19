Штурмы наемников ВСУ в Сумской области, наступление ВС РФ в Херсоне, бои под Харьковом: последние новости СВО
Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активное продвижение на нескольких направлениях, нанося удары по логистическим и военным объектам противника. Обстановка на фронте остаётся напряжённой, однако инициатива постепенно переходит к российским войскам. За прошедшие сутки ВС РФ удалось продвинуться вглубь позиций Вооружённых сил Украины, освободив ряд населённых пунктов. Подробности – в материале «Радио 1».
Сумское направление
На Сумском направлении Вооруженные силы Украины продолжают атаки со стороны Рыжевки и Бессаловки в районе Теткино. По данным с мест, в боях замечены испаноязычные наемники, что может свидетельствовать о привлечении иностранных сил. Министерство обороны РФ также сообщило об освобождении Новониколаевки, расположенной в 5 км к западу от Юнаковки. Между Новониколаевкой и Юнаковкой остается село Варачино, контролируемое ВСУ. Его освобождение откроет российским войскам путь к ряду сел: Малой Корчаковке, Корчаковке, Новой Сечи и Храповщине.
Херсонское направление
На Херсонском направлении российские войска продолжают наступление на правом берегу Днепра, атакуя позиции ВСУ. Параллельно с этим они сбрасывают листовки, призывая украинских военнослужащих сдаться. Тем не менее, противник не остаётся бездействующим: в Алешках под обстрел попали сотрудники МЧС, один из которых получил ранения. В Великих Копанях зафиксирован удар по местному рынку, а в Коробках погиб гражданский автомобилист.
Вызывает особую тревогу информация о дистанционном минировании жилых кварталов в Каховском районе. По сообщениям с мест, мины сбрасываются даже на детские площадки, что представляет серьёзную угрозу для мирных жителей.
Запорожское направление
На Запорожском направлении сохраняется напряжённая ситуация с преобладанием позиционных боёв. Российские войска активно используют разведку для выявления станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и пунктов временной дислокации противника. Ночью 19 июня по Запорожью было нанесено около девяти ударов. Предварительные данные указывают на уничтожение складов боеприпасов и повреждение ключевых логистических узлов, что может затруднить снабжение ВСУ в этом районе.
Торецкое направление
Западнее Торецка российские войска продолжают штурм Яблоновки, добиваясь успехов как в самом селе, так и на его северных подступах. Район Александро-Калиново и прилегающие территории перешли в «серую зону». Севернее Торецка российские войска продвинулись от поселка Дылеевка вдоль железнодорожной ветки в сторону Александро-Шультино, ведя огонь по опорным пунктам ВСУ в Белой Горе и ослабляя позиции противника в этом секторе.
«Показал свое презрение»: В Госдуме оценили досрочный уход Трампа с саммита G7
Часовоярское направление
На Часовярском направлении бои продолжаются в пределах города, однако значительных изменений в обстановке не наблюдается. Обе стороны сохраняют свои позиции, ведя артиллерийские и стрелковые перестрелки.
Купянское направлениеМинистерство обороны РФ сообщило об освобождении села Долгенькое, расположенного в 5 км к северо-западу от Двуречной. Этот успех укрепляет позиции российских войск на Купянском направлении и создает предпосылки для дальнейшего наступления.
Харьковское направление
На Харьковском направлении продолжаются позиционные бои, местами переходящие во встречные столкновения. В районе Волчанских Хуторов и Волчанска стороны обмениваются ударами, а в окрестностях Липцев активно действуют дроны и артиллерия. Эти действия направлены на истощение противника и удержание контроля над ключевыми позициями.