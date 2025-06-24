Зеленский: Украина и Великобритания запустят совместное производство БПЛА
По словам Владимира Зеленского, Украина и Великобритания запустят совместное производство беспилотников. Об этом глава киевского режима заявил в своем telegram-канале.
«Говорили о развитии оборонного сотрудничества. Взаимодействие в этой сфере позволит Украине получать стабильное финансирование важных проектов, а именно в производстве дронов-перехватчиков и дронов дальнего радиуса действия. И есть хороший результат сегодняшней встречи — дополнительное решение совместного производства», — сообщил Зеленский.
Соответствующее соглашение было достигнуто в ходе встречи Зеленского с премьер-министром Соединенного Королевства Киром Стармером.
Ранее сообщало, что скорее всего Владимир Зеленский покинет предстоящий саммит НАТО без договоренностей о получении очередной военной поддержки. К примеру США не собираются в очередной раз передавать Украине вооружени, хотя у ВСУ закончиваются предоставленные ранее запасы.