05 ноября 2025, 16:40

оригинал Фото: istockphoto / Prostock-Studio

В Московской области продолжается реализация программы «Герои Подмосковья», направленной на профессиональную переподготовку участников боевых действий и развитие их управленческих навыков. Проект помогает ветеранам получить новую квалификацию и начать карьеру в органах власти или корпоративном секторе.





Принять участие могут действующие и бывшие военнослужащие, имеющие высшее образование государственного образца или признанный иностранный диплом. Регистрация в регионе не требуется.



Полковник запаса, участник специальной военной операции и руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Реутове Александр Манаенко проходит стажировку в рамках губернаторской программы. Его наставником выступает глава городского округа Реутов Филипп Науменко.

«На первом месте — люди, для которых ты работаешь, а не ты сам. Это конкретно трудоемкий процесс, где критически важны ответственность, взаимодействие и сильная коммуникация», — подчеркнул Манаенко.

«Хочется помогать жителям, работать на благо людей», — добавил он.