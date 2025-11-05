В Московской области продолжается реализация программы «Герои Подмосковья»
В Московской области продолжается реализация программы «Герои Подмосковья», направленной на профессиональную переподготовку участников боевых действий и развитие их управленческих навыков. Проект помогает ветеранам получить новую квалификацию и начать карьеру в органах власти или корпоративном секторе.
Принять участие могут действующие и бывшие военнослужащие, имеющие высшее образование государственного образца или признанный иностранный диплом. Регистрация в регионе не требуется.
Полковник запаса, участник специальной военной операции и руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Реутове Александр Манаенко проходит стажировку в рамках губернаторской программы. Его наставником выступает глава городского округа Реутов Филипп Науменко.
«На первом месте — люди, для которых ты работаешь, а не ты сам. Это конкретно трудоемкий процесс, где критически важны ответственность, взаимодействие и сильная коммуникация», — подчеркнул Манаенко.Он отметил, что обучение проходит успешно, а с наставником выстроено постоянное взаимодействие. После завершения стажировки ветеран планирует продолжить работу в муниципальной сфере.
«Хочется помогать жителям, работать на благо людей», — добавил он.Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на официальном сайте, написать эссе, пройти тестирование и собеседование. Лучшие кандидаты смогут пройти обучение и стажировку в структурах региона.