Следы ног на надгробной плите и украденные флаги: мать бойца СВО показала осквернённую школьниками могилу сына

05 ноября 2025, 12:23

Школьники осквернили могилу участника СВО в Приморье

Фото: iStock/Joanna Ciesielska

В селе Кневичи Приморского края группа школьников осквернила могилу участника специальной военной операции. Инцидент произошел 4 ноября, о чём сообщил правозащитник Максим Чихунов в своём Telegram-канале.