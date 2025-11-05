Следы ног на надгробной плите и украденные флаги: мать бойца СВО показала осквернённую школьниками могилу сына
В селе Кневичи Приморского края группа школьников осквернила могилу участника специальной военной операции. Инцидент произошел 4 ноября, о чём сообщил правозащитник Максим Чихунов в своём Telegram-канале.
Мать военнослужащего сняла на видео последствия происшествия: надгробная плита покрыта следами ног, вокруг разбросаны венки и ёмкости для цветов, украдены флаги. По данным Чихунова, детей зафиксировали камеры наблюдения – на стоп-кадрах видно, как они общаются с мужчиной в автомобиле, а один из подростков обернут во флаг.
В школе подтвердили причастность учащихся к случившемуся, уточнив, что во время происшествия они находились на каникулах под присмотром родителей. Учебное заведение проводит внутреннее расследование. Флаги уже вернули, а потерпевшим принесли извинения.
Региональное МВД сообщило о начале проверки по факту вандализма.
