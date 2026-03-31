В Москве девушка отдала мошенникам сейф с 20 тысячами евро после угроз о «переводах ВСУ»
В Москве злоумышленники, представившиеся сотрудниками ФСБ, обманом заставили 19-летнюю девушку вынести из дома родительский сейф. Внутри хранились 20 тысяч евро и ценности. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Преступники позвонили жительнице столицы и заявили о взломе её аккаунта на госуслугах. Они запугали собеседницу, сообщив о якобы проведённых через её счета переводах в пользу украинской армии. Чтобы избежать уголовного дела, мошенники потребовали денег.
Девушка включила видеосвязь и показала свою квартиру. Злоумышленники сразу заметили сейф и приказали его открыть. Не зная кода, она по их требованию самостоятельно вынесла тяжёлый предмет из дома на улице Генерала Кузнецова. Курьер увёз хранилище в неизвестном направлении. Пропавшие деньги принадлежали тёте девушки. Вместе с финансами исчезли ювелирные украшения. Правоохранители вычислили курьера, который тоже оказался жертвой обмана. Сейчас полиция устанавливает все детали преступления.
