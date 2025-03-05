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Армия России освободила от ВСУ село Привольное в ДНР. Об этом 5 марта сообщило Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Привольное Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Также российские бойцы поразили подразделения противника в нескольких населенных пунктах ДНР, Днепропетровской и Запорожской областей.
ВСУ потеряли не менее 175 человек живой силы, а также боевую технику, в том числе западного производства.
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Элина Позднякова