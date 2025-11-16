Орбан раскрыл детали «особого» общения с Меркель

16 ноября 2025, 17:49

Меркель повышала голос на Орбана «чаще, чем жена»

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель во время своего правления повышала на него голос «чаще, чем жена».





По его словам, у них расходились мнения по вопросам миграции и «зелёного» курса, однако в вопросах интересов Европы и отношений с Россией они были полностью единодушными.





«Иногда она даже кричала на меня, и это было нехорошо, чаще, чем моя жена», — сказал венгерский премьер в интервью Матиасу Дефнеру, опубликованном на YouTube.