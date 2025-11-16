Орбан раскрыл детали «особого» общения с Меркель
Меркель повышала голос на Орбана «чаще, чем жена»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель во время своего правления повышала на него голос «чаще, чем жена».
По его словам, у них расходились мнения по вопросам миграции и «зелёного» курса, однако в вопросах интересов Европы и отношений с Россией они были полностью единодушными.
«Иногда она даже кричала на меня, и это было нехорошо, чаще, чем моя жена», — сказал венгерский премьер в интервью Матиасу Дефнеру, опубликованном на YouTube.
Ранее сообщалось, что Орбан выразил надежду на скорое завершение украинского конфликта.