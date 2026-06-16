В Москве прошла панихида по погибшему в зоне СВО корреспонденту Никите Цицаги

16 июня 2026, 17:45

Никита Цицаги (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

В Москве на Хованском кладбище прошла панихида по военкору Никите Цицаги, который погиб два года назад в зоне СВО в результате атаки украинского беспилотника. Траурное мероприятие состоялось 16 июня — в день, когда исполнилось ровно два года со дня гибели журналиста.