В Москве прошла панихида по погибшему в зоне СВО корреспонденту Никите Цицаги
В Москве на Хованском кладбище прошла панихида по военкору Никите Цицаги, который погиб два года назад в зоне СВО в результате атаки украинского беспилотника. Траурное мероприятие состоялось 16 июня — в день, когда исполнилось ровно два года со дня гибели журналиста.
Богослужение совершил игумен Лука (Аксенов), пишет NEWS.ru. Священник отметил, что Цицаги, будучи гражданским человеком, сумел увидеть за картиной боевых действий и страданий нечто важное: искреннюю любовь и человечность, которые сохраняются даже в самых жестоких условиях. По его словам, корреспондент проникся историями монахов, мирных жителей, а также бездомных животных при монастыре и захотел рассказать об этом широкой аудитории.
Никита Цицаги погиб по дороге в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольском Волновахского района ДНР. Он направлялся туда, чтобы снять репортаж о жизни обители в прифронтовой зоне. Журналист работал в Донбассе с 2022 года. На момент смерти ему было 29 лет.
За время командировок корреспондент подготовил репортажи о добровольцах интернациональной бригады «Пятнашка», военных медиках и священниках, а также об обстрелах Донецка, Белгорода и Москвы со стороны ВСУ. Родные и коллеги вспоминают его как доброго, жизнерадостного и очень чуткого человека, который глубоко переживал каждую историю, с которой работал.
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