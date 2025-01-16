В Москве наградили победителя премии имени Никиты Цицаги

Фото: iStock/Mihajlo Maricic
В Москве состоялось торжественное награждение в рамках премии «Взгляд сквозь сердце» имени Никиты Цицаги, который трагически погиб под Угледаром от атаки украинских дронов в июне 2024 года. Инициатором и организатором выступил информационный федеральный сайт NEWS.ru, корреспондентом которого работал Цицаги.
Победителем премии стал штатный фотокорреспондент МИЦ «Известия» Павел Волков, представивший свой фотопроект «Помощь всем миром: Как живут жители Курской области». Его наградили памятной статуэткой и денежной премией.
Вручая Волкову награду главред NEWS.ru Ольга Сабурова анонсировала, что премию будут организовывать ежегодно и пригласила Павла присоединиться к жюри.
Подмосковный киберспортсмен стал одним из лучших игроков в CS2 в мире
Швыдкой: номинация актера Борисова на «Золотой Глобус» добавляет гордости за РФ
Премии «Мы рядом. Доброе дело» в этом году удостоены 70 человек
Вручая Волкову награду главред NEWS.ru Ольга Сабурова анонсировала, что премию будут организовывать ежегодно и пригласила Павла присоединиться к жюри.
«Мы рады объявить, что Премия «Взгляд сквозь сердце» станет ежегодной традицией и будет способствовать качественному развитию журналистики, освещению проблем, с которыми сталкиваются люди в нашей стране и за ее пределами», — подчеркнула Сабурова.Читайте также:
Подмосковный киберспортсмен стал одним из лучших игроков в CS2 в мире
Швыдкой: номинация актера Борисова на «Золотой Глобус» добавляет гордости за РФ
Премии «Мы рядом. Доброе дело» в этом году удостоены 70 человек
Данил Пономарев