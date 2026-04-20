В Москве провели закрытый показ фильма Стивена Сигала «Обратный отсчёт»
В Москве состоялся закрытый показ фильма американского актёра, обладателя российского гражданства Стивена Сигала «Обратный отсчёт», который сняли при поддержке RT.
Кино рассказывает о гибели множества невинных людей из-за неправильных решений, принятых Западом, а также растущих мировых противоречий.
«На самом деле этот фильм — о выживании человеческой расы. Я чувствую, что мы всё ближе к третьей мировой войне», — приводит RT слова Сигала.
Мероприятие посетили журналисты, политики и представители киноиндустрии, в том числе Владимир Соловьёв, Виктор Бут и президент американской кинокомпании Studio Mao Стивен Мао.
«Я так рада, что наш вклад, вклад RT и RT.Док в этот фильм довольно большой... После этого фильма я поняла, что у нас теперь есть в нашем документальном цеху тяжёлая артиллерия», — отметила руководитель RT.Док Екатерина Яковлева.
Фильм можно будет увидеть уже в ближайшее время.