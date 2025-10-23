Достижения.рф

В Москве ряд компаний незаконно уволили и не выплатили зарплаты участникам СВО

Фото: iStock/zim286

В Москве ряд организаций незаконно уволили и не выплатили зарплаты участникам специальной военной операции. Об этом сообщил прокурор столицы Максим Жук, передаёт пресс-служба ведомства.



Как оказалось, на некоторых предприятиях, где трудоустроены участники СВО, зафиксированы факты необоснованного расторжения трудовых договоров, задержки выплат и отказа в материальной помощи, предусмотренной внутренними актами организаций.

Большинство нарушений связано с выделением квот и трудоустройством инвалидов. Прокурор потребовал усилить контроль за обеспечением прав таких работников.

В целом за 2025 год в Москве прокуроры добились погашения долгов по зарплате на сумму 4,8 млрд рублей и восстановления трудовых прав более 20 тыс. человек. По итогам проверок возбуждено 101 уголовное дело.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0