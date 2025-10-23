В Москве ряд компаний незаконно уволили и не выплатили зарплаты участникам СВО

23 октября 2025, 17:38

Фото: iStock/zim286

В Москве ряд организаций незаконно уволили и не выплатили зарплаты участникам специальной военной операции. Об этом сообщил прокурор столицы Максим Жук, передаёт пресс-служба ведомства.