Мощный пожар на площади 500 «квадратов» охватил автосервис в центре Москвы
В центре Москвы на Новой Переведеновской улице загорелся автосервис, площадь пожара достигла 500 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МЧС.
Возгорание произошло в одноэтажном здании, расположенном в группе построек. В тушении участвуют 67 человек и 18 единиц техники. Пожару предварительно присвоили второй ранг сложности.
Спасатели продолжают работать на месте. Дальнейшая информация уточняется, сведений о возможных пострадавших пока не поступало.
