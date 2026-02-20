Мощный пожар на площади 500 «квадратов» охватил автосервис в центре Москвы

20 февраля 2026, 06:46

Фото: iStock/Distortion Media

В центре Москвы на Новой Переведеновской улице загорелся автосервис, площадь пожара достигла 500 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МЧС.





Возгорание произошло в одноэтажном здании, расположенном в группе построек. В тушении участвуют 67 человек и 18 единиц техники. Пожару предварительно присвоили второй ранг сложности.



