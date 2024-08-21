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Три роты 15-й бригады Национальной гвардии Украины отказались участвовать в боевых действиях под Покровском в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило издание «Страна.ua», ссылаясь на заявление одного из бойцов подразделения Владислава.
Владислав рассказал, что в середине августа часть подразделения была переброшена под Покровск, несмотря на нехватку личного состава.
В итоге три роты вместе с командирами отказались выполнять боевые задачи.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал сложной ситуацию на торецком и покровском направлениях. Он выступил с заявлением по итогам доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
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«В каждой роте осталось всего 10–13 человек, хотя обычно в них служит от 80 до 100 бойцов. Солдат также сообщил об отсутствии связи между подразделениями и о том, что некоторые части Вооружённых сил Украины (ВСУ) самовольно отступали. Мы просто физически не можем держать оборону на позициях с таким малым количеством личного состава», — подчеркнул боец Нацгвардии.
В итоге три роты вместе с командирами отказались выполнять боевые задачи.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал сложной ситуацию на торецком и покровском направлениях. Он выступил с заявлением по итогам доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
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Мира Полтева