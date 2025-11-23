В Раде сравнили план Трампа по Украине с «серебряной пулей для вампиров»
Дубинский: противники мирных переговоров хотят удержать Россию «в ловушке»
Мирный план США из 28 пунктов по урегулированию конфликта на Украине напоминает «серебряную пулю для вампиров». Такое сравнение привёл депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём Telegram-канале.
По словам парламентария, после публикации документа резко активизировались сторонники продолжения боевых действий.
«Изо всех щелей полезли трупоеды, требующие продолжения войны», — написал Дубинский, подчеркнув, что эти силы не думают об интересах Украины.Он выразил мнение, что Европа и другие сторонники затягивания конфликта стремятся удержать Россию «в ловушке», а не добиться мира.
Напомним, 23 ноября в Женеве прошли переговоры по согласованию формулировок нового мирного плана перед встречей президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. В обсуждениях участвовали государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель Трампа Стивен Уиткофф.После финального согласования условий не исключается визит Уиткоффа в Москву.