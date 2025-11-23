Достижения.рф

В Раде сравнили план Трампа по Украине с «серебряной пулей для вампиров»

Дубинский: противники мирных переговоров хотят удержать Россию «в ловушке»
Фото: Istock / Yurchello108

Мирный план США из 28 пунктов по урегулированию конфликта на Украине напоминает «серебряную пулю для вампиров». Такое сравнение привёл депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём Telegram-канале.



По словам парламентария, после публикации документа резко активизировались сторонники продолжения боевых действий.

«Изо всех щелей полезли трупоеды, требующие продолжения войны», — написал Дубинский, подчеркнув, что эти силы не думают об интересах Украины.
Он выразил мнение, что Европа и другие сторонники затягивания конфликта стремятся удержать Россию «в ловушке», а не добиться мира.

Напомним, 23 ноября в Женеве прошли переговоры по согласованию формулировок нового мирного плана перед встречей президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. В обсуждениях участвовали государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель Трампа Стивен Уиткофф.После финального согласования условий не исключается визит Уиткоффа в Москву.
Софья Метелева

