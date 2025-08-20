«На регистрацию поставили»: В Одессе дети воспроизвели работу ТЦК
Дети разыграли сцену задержания на одесском побережье
В Одессе на пляже была замечена детская игра, в ходе которой группа детей воспроизводила действия сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) — украинского аналога военкоматов. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
По данным издания, в игре участвовали пятеро детей младшего возраста. На кадрах, распространенных в СМИ, двое мальчиков ведут под руки своего друга, при этом один из них одет в камуфляжную форму. Ещё двое детей сопровождают группу.
«На регистрацию поставили, на регистрацию», — жалобно и по-русски бормочет мальчик.О дальнейшей судьбе задержанного в этой игровой ситуации неизвестно. Данный случай иллюстрирует, как социальные явления, широко освещаемые в медиапространстве, могут находить отражение в детских играх и поведении.
Ранее сообщалось о жестоком убийстве собаки в Адыгее из-за внешнего вида 4-летнего ребёнка.