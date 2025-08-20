«На регистрацию поставили»: В Одессе дети воспроизвели работу ТЦК

20 августа 2025, 13:54

Дети разыграли сцену задержания на одесском побережье

Фото: Istock/SerrNovik

В Одессе на пляже была замечена детская игра, в ходе которой группа детей воспроизводила действия сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) — украинского аналога военкоматов. Об этом сообщило украинское издание «Страна».





По данным издания, в игре участвовали пятеро детей младшего возраста. На кадрах, распространенных в СМИ, двое мальчиков ведут под руки своего друга, при этом один из них одет в камуфляжную форму. Ещё двое детей сопровождают группу.

«На регистрацию поставили, на регистрацию», — жалобно и по-русски бормочет мальчик.