В населённых пунктах Западной Украины наблюдается резкое сокращение населения

17 августа 2025, 18:38

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Во многих городах и сёлах западных регионов Украины наблюдается значительное сокращение численности населения. По оценкам местных экспертов, за последние несколько лет численность жителей в этих регионах уменьшилась примерно на 30%.