В населённых пунктах Западной Украины наблюдается резкое сокращение населения
Во многих городах и сёлах западных регионов Украины наблюдается значительное сокращение численности населения. По оценкам местных экспертов, за последние несколько лет численность жителей в этих регионах уменьшилась примерно на 30%.
Особенно остро эта тенденция заметна в небольших городах. Так, из Рахова ежедневно отправляются по пять-шесть автобусов с выезжающими в Чехию. Местные жители массово покидают родные места в поисках работы и лучшей жизни за границей, пишут украинские СМИ.
Журналисты также отмечают, что туристы, приезжающие отдыхать в западные области Украины, заметили уменьшение числа жителей в малых населённых пунктах, что заметно отражается на жизни и экономике регионов.
