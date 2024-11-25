В НАТО идёт обсуждение превентивных ударов по РФ на случай конфликта

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Глава Военного комитета Североатлантического блока адмирал Роб Бауэр объявил, что в НАТО идёт обсуждение нанесения высокоточных превентивных ударов по территории РФ на случай военного конфликта, проинформировало агентство РИА Новости.
Офицер говорит, что альянс поменял своё отношение к стратегии обороны.
Ещё адмирал отметил, что членам Североатлантического блока нужно больше инвестировать в противовоздушную оборону и системы нанесения высокоточных ударов.
Роб Бауэр обратил внимание, что НАТО нужна комбинация высокоточных ударов, которые выводят из строя системы, использующиеся для нападения.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже заявил, что странам Европы совместно с США нужно оказывать Украине больше помощи, чтобы изменить ход конфликта.
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«Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если Россия на нас нападет», — подчеркнул Роб Бауэр.
Ещё адмирал отметил, что членам Североатлантического блока нужно больше инвестировать в противовоздушную оборону и системы нанесения высокоточных ударов.
Роб Бауэр обратил внимание, что НАТО нужна комбинация высокоточных ударов, которые выводят из строя системы, использующиеся для нападения.
«И мы должны нанести первый удар», — резюмировал офицер.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже заявил, что странам Европы совместно с США нужно оказывать Украине больше помощи, чтобы изменить ход конфликта.
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Ольга Енгалычева