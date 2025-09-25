ВСУ попытались атаковать строящуюся Курскую АЭС-2
Украинский беспилотник совершил попытку атаки на строящуюся Курскую АЭС-2 в городе Курчатове Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
По его словам, дрон упал на территории станции, зацепив одно из строений. Здание было посечено осколками, однако угрозы возгорания нет.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявлял, что первые два энергоблока Курской АЭС-2 планируется ввести в эксплуатацию до 2027 года. Они заменят остановленные блоки №1 и №2 действующей станции.
Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев уточнял, что в ближайшие недели компания рассчитывает получить разрешение на пусконаладочные работы на энергоблоке №1 новой станции.
Курская АЭС, расположенная в Курчатове, является одним из крупнейших источников генерации в Центральной России. Ее мощность составляет 3 ГВт, электроэнергия поступает в 19 регионов страны
