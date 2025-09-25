ВСУ попытались атаковать строящуюся Курскую АЭС-2

25 сентября 2025, 15:55

Фото: iStock/Artush

Украинский беспилотник совершил попытку атаки на строящуюся Курскую АЭС-2 в городе Курчатове Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.